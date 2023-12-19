CEVDET ARIKAN KİMDİR?

1948 Adana doğumlu olan Cevdet Arıkan 12 yaşında vücut geliştirme ve halter sporuna başladı. 26 yaşına kadar hayatına devam eden Arıkan, "Adana Halter ve Vücut Şampiyonu" ve "Adana Adale Kralı" seçildi. Apartmanlarda merdivenleri ellerinin üzerinde çıkmasından dolayı kendisine "yürüyen asansör" diye lakap takıldı.