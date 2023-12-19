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        Haberler Magazin Oyuncu Tosun Paşa'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kimdir, neden öldü ve hangi filmlerde oynadı?

        Oyuncu Tosun Paşa'nın Suphi'si Cevdet Arıkan kimdir?

        Yeşilçam'ın sevilen filmi 'Tosun Paşa'da 'Seferoğulları'ndan Suphi'yi canlandıran Cevdet Arıkan hayatı kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:45
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        • 1

          CEVDET ARIKAN KİMDİR?

          1948 Adana doğumlu olan Cevdet Arıkan 12 yaşında vücut geliştirme ve halter sporuna başladı. 26 yaşına kadar hayatına devam eden Arıkan, "Adana Halter ve Vücut Şampiyonu" ve "Adana Adale Kralı" seçildi. Apartmanlarda merdivenleri ellerinin üzerinde çıkmasından dolayı kendisine "yürüyen asansör" diye lakap takıldı.

        • 2

          1970'de Adana Vücut Geliştirme Şampiyonu olduktan sonra bir dönem fotoroman sayfalarında yer aldı. 67 fotoromanda yer alan Arıkan, Sezen Aksu, Nil Burak ve Yasemin Kutsi gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu birçok sanatçıyla fotoromanlarda bulundu.

        • 3

          CEVDET ARIKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

          Film yapımcılarının dikkatini çeken Cevdet Arıkan, 120 filmde rol aldı. Kemal Sunal'ın 'Tosun Paşa', 'Kibar Feyzo', Ferdi Tayfur'un 'Çeşme', 'Ben de Özledim', Cüneyt Arkın'ın 'Gırgır Ali' ve 'İstasyon' gibi filmlerinde rol aldı.

        • 4

          EMEKLİ OLDUKTAN SONRA MERSİN'DE YAŞADI

          Sinemaya 40 yıl emek veren Cevdet Arıkan, emekli olduktan sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşamaya başladı ve 6 çocuk, 5 torun sahibi oldu. 75 yaşında hayatını kaybeden Arıkan'nın acı haberini oğlu Cem Arıkan duyurdu.

        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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