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Son olarak SHOW TV'nin 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında hayata veda etti.

Beynine pıhtı atması sonucu bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sema Çeyrekbaşı'nın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada; "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.