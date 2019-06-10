Pak'ın, 2012 yılında evlendiği ve geçen yıl boşanma davası açtığı Müge Turanlı, Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.. mesajını paylaşırken, oyuncu Serdal Genç ise, 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.