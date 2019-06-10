10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre; 'Hayatboyu', 'Kolpaçino', 'Ruhumun Aynası', 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz', 'Hırsız var' gibi projelerde yer alan ve son olarak, 'Yasak Elma' dizisinde 'Mustafa' karakterine hayat veren Haktan Pak hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve son zamanlarda da çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ettiği İzmir'deki hastanede, önceki gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Vefatının ardından Haktan Pak için çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi.
Pak'ın, 2012 yılında evlendiği ve geçen yıl boşanma davası açtığı Müge Turanlı, Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.. mesajını paylaşırken, oyuncu Serdal Genç ise, 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.
Pak için, Alsancak semtindeki Hocazade Camii'nde cezane töreni düzenlendi.
Törene, oyuncunun abisi Hakan Pak ve ablası Sefa Ural'ın yanı sıra, tiyatrocu dostları da katıldı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, Karabağlar'daki Paşa Köprüsü Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, çok sayıda film yapım şirketi de çelenk gönderdi.
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