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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Oyuncu Emin Gümüşkaya, vefat etti! Emin Gümüşkaya kimdir, neden öldü?

        Oyuncu Emin Gümüşkaya, vefat etti

        'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Seyyar Tayyar' rolüyle tanınan Emin Gümüşkaya, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:29
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        'Seyyar Tayyar' vefat etti
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        Pek çok dizi ve filmde rol alan Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayata veda etti. Gümüşkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz; "Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah, rahmet eylesin, başımız sağ olsun" dedi.

        Emin Gümüşkaya'nın ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı. Oyuncu, 2018'de KOAH atağı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde birlikte rol aldığı Emin Gümüşkaya hakkında; "Emin Ağabeyi kaybettik... Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" dedi.

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        EMİN GÜMÜŞKAYA HAKKINDA

        10 Ocak 1948'de İstanbul’da doğdu. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964'te Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda, Orhan Asena‘nın 'Kapılar' adlı oyununda 'Topal' rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan 'Hırçın Kız' adlı tiyatro oyunuyla 1972'de Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldı ve yönetmenlik de yaptı.

        1996 - 1998 ve 1999 - 2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

        Emin Gümüşkaya, 'Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolüyle geniş çevrelerce tanındı. Oyuncu ayrıca; 'Arka Sıradakiler', 'En Son Babalar Duyar', 'Tatlı Hayat', 'Koçum Benim', 'Büyük Buluşma', 'Yalancı Romantik', 'Uygun Adım Aşk', 'Seksenler, 'Hıçkırık' ve 'Yeşil Deniz' gibi dizilerde de rol almıştı.

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        #emin gümüşkaya

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