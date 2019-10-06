"TELEVİZYONDA OLMAK İSTEMİYORUM"



Bir süredir İzmir’de yaşadığını söyleyen Engin Günaydın ise “Genelde yazları İzmir’de kalıyorum. Kışları zaman zaman gidip geliyorum. Herkesi olduğu gibi İstanbul beni de yoruyor. Burada pek işimiz olmuyor. Sezon başlayınca geliyoruz. Zaten televizyonda olmak istemiyorum. Film falan oluyor.” diye konuştu.