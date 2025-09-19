Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Oyuncu Brad Everett Young, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Brad Everett Young, hayatını kaybetti

        'Charlie'nin Melekleri', 'Jurassic Park' ve 'Terminatör' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Brad Everett Young, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 46 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 09:16 Güncelleme: 19.09.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu ve fotoğrafçı Brad Everett Young, Los Angeles'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ters yönde giden bir otomobilin, Young'ın otomobiline çarptığı öğrenildi. Oyuncunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

        Brad Young'ın sözcüsü Paul Christensen; "Onun her iki sanat dalına da bu sanatlarla uğraşan insanlara olan tutkusu da benzersizdi" dedi. 46 yaşında hayata veda eden Brad Everett Young, oyunculuktan sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. Young, pek çok ünlü dergide çalışmış ve kırmızı halıda meslektaşlarını fotoğraflamıştı.

        Brad Everett Young; 'Charlie'nin Melekleri', 'Jurassic Park' ve 'Terminatör' gibi yapımlarda da rol almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Brad Everett Young

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Habertürk Anasayfa