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        Haberler Magazin Oyuncu Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

        Oyuncu Birce Akalay kimdir, kaç yaşında, dizileri ve filmleri?

        Son dönemlerde gündeme gelen Birce Akalay'ın rol aldığı dizi ve filmler araştırılıyor. Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisiyle ekranlara gelen Birce Akalay'ın biyografisini derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:32
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        • 1

          19 Haziran 1984, İstanbul doğumlu olan Birce Akalay, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde lise eğitimi gördü. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği Dramaturi Bölümündeki eğitimini tamamlayan Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

        • 2

          2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve yarı finale kadar yükseldi. 2004-2007 yılları arasında Piyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programlarda sunuculuk yaptı. 2007 yılında 'Kader' ve 'Senin Uğruna' dizilerinde başrolleri canlandırdı.

          2008 yılında 'Asi' adlı dizide rol alan Birce Akalay, aynı yıl vizyıona giren 'Son Ders' ve 2009'da ekranlara gelen 'Nefes' filminde rol aldı.

        • 3

          2009 yılında 'Alayına İsyan' isimli dizide yer alan Akalay, aynı yol 'Sizi Seviyorum' adlı sinema filminde Emre Altuğ ile başrolleri paylaştı. 2010 yılında eski eşi Murat Ünalmıi ile beraber 'Yer Gök Aşk' dizisinde Havva karakterini canlandırdı.

          Daha birçok yapımda her alan Akalay 2 yıl süren evliliklerinin ardından 17 Ocak 2017'de boşandı.

        • 4

          BİRCE AKALAY'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

          2007 Kader

          2007 Senin Uğruna

          2009 Alayına İsyan

          2009 Kış Masalı

          2010-2013 Yer Gök Aşk

          2013-2014 Ben Onu Çok Sevdim

          2014 Böyle Bitmesin

          2014-2015 Küçük Ağa

          2015-2016 Evli ve Öfkeli

          2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır

          2017-2018 Siyah Beyaz Aşk

          2018 Ağlama Anne

          2020 Babil

          2021 Son Yaz

          2023 Bir Derdim Var

          2023 Kuş Uçuşu

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

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