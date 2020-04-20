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Yerli girişimlerden Pepapp, yeni yatırımını oyuncu Bensu Soral'dan aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, regl, yumurtlama ve doğurganlık dönemlerini kadınlar için takip eden dijital kadın asistanı olarak hizmet veren Pepapp, her gün kullanıcılarına bilgilendirici tavsiyeler veriyor.

Açıklamada, Bensu Soral’dan alınan yatırımın büyüme planları için kullanılacağı kaydedildi. Yatırımın imzaları ise sosyal mesafeye uygun olarak online toplantı uygulamalarından biri üzerinden atıldı.

2 Milyon kadın kullanıcısı olan uygulama, en son 225 bin dolar tutarında bir yatırım almıştı. Bensu Soral'dan alınan yatırımın büyüklüğü ise açıklanmadı.

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