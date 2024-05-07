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        Haberler Magazin Salonlarda büyük kriz - Magazin haberleri

        Salonlarda büyük kriz

        Salonlarda büyük bir kriz yaşanıyor. Bu kriz, gösterime giren 9 Türk filminin gişesiyle de gözler önüne serildi. Filmler için kesilen biletler, salonların işletme giderlerini bile karşılamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:03
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        Salonlar için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başladı. Öyle ki hafta sonunda gösterime giren 9 Türk filmi; salonların kira, elektrik, temizlik ve diğer işletme giderlerini bile karşılamadı.

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        Gösterime hafta sonu giren 9 Türk filminin cuma - cumartesi ve pazar günkü seanslarından (Her güne en az 3'er seans) salon başına sadece 1.795 TL gelir elde edildi.

        • Bakkal Amca: Mahmut Tuncer... 6.336 (189 Salon)

        Hasılat... 855.576 TL

        • Üç Günlük Dünya... 5.637 (192 Salon)

        Hasılat... 832.647 TL

        • Sobe: Sakallı Bebek... 5.497 (134 Salon)

        Hasılat... 830.628

        • Tereddüt Çizgisi... 2.761 (60 salon)

        Hasılat... 460.654 TL

        • Çocuk Kalbi... 1.850 (145 Salon)

        Hasılat... 255.089 TL

        • Grabuna... 974 (88 salon)

        Hasılat... 151.515 TL

        • Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay... 742 (77 Salon)

        Hasılat... 108.181 TL

        • Sinemada İtiraz Ediyorum... 556 (103 salon)

        Hasılat... 94.180 TL

        • Vazgeçme... 43 (13 Salon)

        Hasılat... 4.295 TL

        (Hasılatın yarısı yapımcıya, diğer yarısı ise salon işletmecisine ait)

        Filmlerin açılış gişelerine bakacak olursak, gösterimden çıktıktan sonraki izleyici sayısıyla elde edilecek hasılat, yapımcıların da masrafını karşılamayacak.

        Türk filmlerinde durum böyle. Peki gösterime yeni giren yabancı filmlerde durum nedir?

        Bilet fiyatları, Türk filmlerine göre daha yüksek olan yabancı filmlerde ise durum biraz daha iyi durumda. Yabancı filmler, salon başına 6.192 TL gelire sahip oldu.

        • Tarot... 27.047 (195 Salon)

        Hasılat... 4.523.035 TL

        • Back to Black... 7.901 (122 Salon)

        Hasılat... 1.545.203 TL

        • Küçük Prens: Karlar Ülkesi... 2.874 (121 Salon)

        Hasılat... 409.629 TL

        • Hanna ve Minik Canavar... 1.495 (104 Salon)

        Hasılat... 235.280 TL

        (Hasılatın yarısı yapımcıya, diğer yarısı ise salon işletmecisine ait)

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        #Bakkal Amca: Mahmut Tuncer
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