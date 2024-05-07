İsrailliler yine sokaklarda: Hükümetin ateşkes anlaşmasını imzalaması talep ediliyor
İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından birden fazla noktada hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle gösteri düzenledi
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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri akşam saatlerinde, İsrail ordusunun Refah kentine saldırısını protesto etmek ve ateşkesin imzalanması için Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önündeki Menahem Begin Caddesi'nde toplandı.
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Yaklaşık 200 kişilik İsrailli grup, "Masada bir anlaşma var bunu imzala", "Hiçbir bedel esirler için çok değildir", "Artık yeter", "Refah'a saldırı=esirleri öldürmek" yazılı pankart ile afiş, döviz ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin resimlerini taşıdı.
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İsrailliler, "Hepsini getirin", "Anlaşma şimdi" "Masada bir anlaşma imzalayın" diye slogan attı.
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Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri temsilen bir tabutta ateş yaktı. İsrail polisi, göstericilerin yaktığı tabutu söndürdü.
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İsrailliler, zaman zaman Savunma Bakanlığı önündeki Begin Caddesi'ni trafiğe kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. İsrail polisi protestoya müdahale etmedi, göstericiler olaysız dağıldı.
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İsrailli aktivistler, Batı Kudüs'teki Yafa Caddesi'nden Başbakanlık Çalışma Ofisi yakınlarındaki Paris Meydanı'na yürüdü.
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İsrail polisi, Netanyahu'nun evine çıkan yolları demir bariyerler ve güvenlik araçlarıyla kapattı. Yüzlerce kişilik İsrailli grup, "Filistinlilerin de hayatları önemlidir", "Ölüm yeter, savaşı durdurun", "Refah'a saldırı=Ölü esirler" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı.
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İsrail polisinin zaman zaman göstericilere müdahale etmesiyle arbede yaşandı. Polis, iki kişiyi gözaltına aldı.
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Bunun yanı sıra, güneydeki Birüssebi (Berşeva), merkezdeki Kfar Saba gibi noktalarda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşması imzalanması çağrısıyla gösteri ve yürüyüşler yapıldı.
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