Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Borussia Dortmund!
Borussia Dortmund, 1-0'ın rövanşında Paris Saint-Germain'i deplasmanda da 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Alman ekibi, Devler Ligi'nde 11 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta rakibine 1-0 yenilen Fransız ekibi PSG, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırladı.
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı.
İkinci yarının hemen başında Emery'nin vuruşunda direğe takılan PSG, 50. dakikada Hummels'in kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 geriye düştü.
Golden sonra baskısını artıran ve 88. dakikada Vitinha ile bir kez daha direği aşamayan PSG, kalan bölümde de gol bulamayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Alman ekibi, finalde Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Turnuvanın final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
11 YIL ARADAN SONRA YENİDEN FİNAL
Alman ekibi, son olarak 2013 yılında Devler Ligi'nde finale yükselmişti. Dortmund, o sezon finalde Bayern Münih'e 2-1'lik skorla kaybetmişti.
Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak. O eşleşmede Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.