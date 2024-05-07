Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! Derbide...
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun Galatasaray derbisinde oynaması beklenmiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe, şampiyonluk şansını da zora soktu. Sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.
2 HAFTA YOK
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
DERBİDE OLMAYACAK
İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.
OSAYI SAMUEL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, İrfan Can ile birlikte Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Osayi Samuel'in durumuna dair bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir."