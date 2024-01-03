Oyuncak bebeklerin yeni görünümü: neden makyajlarını siliyor?

Oyuncak bebekler çoğunlukla çocukların oynadığı bir tür oyuncaktır. Bu bebeklerin birçok çeşidi vardır ve günümüzde en çok makyajlı versiyonları mevcuttur. Peki bu bebeklerin görüntüsünü değiştirmek isteyen insanlardan olan sanatçı Sonia Singh neden bu yola başvurdu? İşte sizin için, oyuncak bebeklere neden makyaj yapıldığı ve Singh'ın neden bu makyajı sildiğine dair bilgiler...