Oyun salonuna silahlı saldırı! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki E.K. hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan E.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.