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İstanbul merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu Trifles Games, lise ve üniversite öğrencilerinin kendilerini keşfederek toplumsal fayda yarattığı bir sosyal girişim topluluğu olan Circle Up ile bir araya geldi.

İş birliği kapsamında “Mobil Oyun Geliştiriciliği 101” başlığı altında 8 oturumluk panelde oyun sektörüne ilgi duyan, eğitim ve kariyer yolunda kendi haritasını çizecek gençlere yol gösterici nitelikte bir etkinlik düzenledi.

Oyun stüdyosundaki çeşitli departmanlardan uzman konuşmacıların katıldığı panelde, katılımcılarla nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda deneyimler paylaşıldı. Gelişen ve büyüyen mobil oyun sektöründeki yeni iş alanlarına da odaklanılan etkinliğin, sürekli hale getirilmesi planlanıyor.

Sektöre olan artan ilgiye değinen Trifles Games’in kurucusu Gökhan Kınay, “Geleceğin en önemli alanlarından biri olacak oyun sektöründe yeni yeteneklerin yetiştirilmesi ve keşfi için stüdyolara çok iş düşüyor” dedi.

2014’TE İSTANBUL'DA KURULDU

Kınay, Trifles Games’in, gençlerin hızla büyüyen mobil oyun sektörüne giriş yapmalarını destekleyici ve yol gösterici bu tarz organizasyonlar ile sektörde farkındalık yaratmayı amaçladığına değindi.

2014 yılında kurulan İstanbul merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Trifles Games, Casual ve Hyper Casual türünde mobil oyunlar geliştiriyor. Trifles Games’in geliştirdiği oyunlar arasında Cleopatra Run, Hold’n Duel, Clone Rush, Rain Of Money, Swift Arrows, Evolution Runner gibi oyunlar yer alıyor.