Sunucu Öykü Serter, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pencere önünde poz veren Serter, o karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

45 yaşındaki Öykü Serter'in kalp emojisi ile yaptığı gönderi kısa sürede 14 binden fazla beğeni aldı.

Öte yandan ünlü sunucunun DJ olarak sahneye çıktığı da biliniyor.