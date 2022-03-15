"ROMAN BABASININ KOPYASI!"

Öte yandan Öykü Karayel ile 2018'de evlenen Can Bonomo da geçtiğimiz aylarda oğlu ile verdiği bu pozunu Instagram'dan yayınlamıştı. Takipçileri ise Can Bonomo'nun gönderisine, "Roman babasının kopyası!" şeklinde yorumlar yapmıştı.