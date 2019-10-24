İngiliz Guardian gazetesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding'in İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin çökmek üzere olduğunu ve İngiliz hükümetinin rakip şirketlerle görüşmeye hazırlandığını iddia etti.

Ataer Holding'e British Steel'i almak için ağustos ayında tanınan 10 haftalık münhasırlık hakkı bugün sona eriyor. Yani bugünden sonra farklı şirketlerin British Steel'i devralmak için vereceği teklifler değerlendirmeye alınabilecek.

Bu süre dolarken Ataer Holding'in de British Steel'e olan ilgisinin azaldığı ifade edildi. buna gerekçe olarak ise Ataer'in British Steel tedarikçilerini fiyat düşürmeye ikna edememesi olarak gösterildi.

Konuyla ilgili Guardian'a açıklamalarda bulunan Resmi Tasfiye Memuru David Chapman "Ataer ile görüşmeler devam ederken artık British Steel'le ilgilenen diğer firmalarla da görüşmek mümkün olacak. Bu görüşmeleri sürdürmek üzere özel yetkililer görevlendirdim. Önümüzdeki günlerde söz konusu şirketlerden temsilcilerin British Steel sahalarını ziyaret etmesi bekleniyor. Bu esnada Ataer'in ilgisi de sürüyor ve detaylı görüşmelere devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

British Steel'le ilgilendiği iddia edilen diğer şirketler arasında İngiliz Liberty House ve Çili Jingye bulunuyor.

ÖN ANLAŞMAYA VARILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

OYAK Genel Müdürü Savaş Erdem ağustos ayında bu yatırımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, ülkemizin her alanda dünya liginde oyunculara sahip olmasının önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Türk çelik sektörünün son yıllardaki en büyük başarılarından birine imza attık ve İngiliz sanayi devi British Steel’i satın almak üzere ön anlaşmaya vardık. Büyüme odaklı vizyonumuzla, ülkemizde ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edecek ve üyelerimize sürdürülebilir yüksek nema sağlamak adına yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Yaklaşık 5000 çalışan bulundan demir-çelik üreticisi British Steel mayıs ayında iflas ilan etmişti. Firmanın İngiltere'nin yanında Hollanda ve Fransa'da da üretim tesisler bulunuyor.