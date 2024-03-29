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        Haberler Gündem Oy kullanmama cezası 2024: Seçimlerde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç lira oldu? Oy kullanmak zorunlu mu?

        Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı, ne kadar?

        31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi en çok araştırılan konulardan bir tanesi de oy kullanmama cezasının olup olmadığı üzerine oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı oy kullanamayacak olanlar "Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmamanın cezası var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, oy kullanmama cezası hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:57
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        • 1

          Yerel Seçimlere artık sadece günler kaldı. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Peki, seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmayan ceza ödeyecek mi? İşte, YSK 2024 oy kullanmama cezası...

        • 2

          SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

          Bir vatandaşın seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

        • 3

          OY KULLANMAMA CEZASI 2024

          Seçimlerde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

          2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 2023 Genel Seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti.

        • 4

          OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

          Seçimlerin ardından oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir. Bu tebligatta oy kullanmama cezası ödeme bilgileri yer alır. Ödemeler Maliye Bakanlığı'na, PTT gibi belirlenen kurumlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

          31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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