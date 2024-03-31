Ardından sınıfa giren Cem Yılmaz, 1246 No'lu sandığın başına geldi. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere bakarak; "Allah, Allah, tuhaf... Bir şey de çıkmayacağını söyledim ama" diyerek tebessüm etti. Seçmen pusulasını beklerken görevlilere konuşan Yılmaz, gazeteciler için; “Evden beraber geldik. Onlar daha önce uyandı kahvaltı hazırladı” demesi sınıftakileri kahkahaya boğdu. Daha sonra seçmen pusulasını bekleyen Cem Yılmaz, sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine ellerini kaldırarak "Üstümde yok" dedi. Pusulayı eline aldığında fotoğraf çeken gazetecilere dönmesi ise sınıfta bir kez daha kahkahaların uçuşmasına neden oldu.