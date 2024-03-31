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        Haberler Magazin Ünlüler isimler oyunu kullanıyor... 31 Mart seçimleri - Magazin haberleri

        Ünlüler isimler oyunu kullanıyor

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullanacak. Ünlü isimler de 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını kullanarak tercihlerini yapıyor. Cem Yılmaz'ın sandık başındaki esprileri, görevlileri ve vatandaşları kahkahaya boğdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:28
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        • 1

          CEM YILMAZ

          Cem Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’na gitti. Yılmaz, sırada bekleyen emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tokalaştı.

        • 2

          Esprileriyle yine keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, sınıfa girmeden önce gazetecilere; "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" diyerek espri yaptı.

        • 3

          Ardından sınıfa giren Cem Yılmaz, 1246 No'lu sandığın başına geldi. Yılmaz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere bakarak; "Allah, Allah, tuhaf... Bir şey de çıkmayacağını söyledim ama" diyerek tebessüm etti. Seçmen pusulasını beklerken görevlilere konuşan Yılmaz, gazeteciler için; “Evden beraber geldik. Onlar daha önce uyandı kahvaltı hazırladı” demesi sınıftakileri kahkahaya boğdu. Daha sonra seçmen pusulasını bekleyen Cem Yılmaz, sandık görevlisinin cep telefonu hatırlatması üzerine ellerini kaldırarak "Üstümde yok" dedi. Pusulayı eline aldığında fotoğraf çeken gazetecilere dönmesi ise sınıfta bir kez daha kahkahaların uçuşmasına neden oldu.

        • 4

          Oyunu kullandıktan sonra sandık başına gelen Cem Yılmaz, kendisini bekleyen gazetecilerin; "Atarken çekelim" cümlesinin ardından pusulayı kaldırıp atacakmış gibi yaptı. Oyunu attıktan sonra gazetecilere dönen Yılmaz; "Gelmeyin, bir şey yapmayacağım" diyerek çıktı. Cem Yılmaz, ardından; "Hayırlı olsun, başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Oy pusulasının 97 cm olduğu hatırlatılması üzerine Cem Yılmaz; "Evet" yanıtıyla güldürdü. Cem Yılmaz, gazetecilerin "Zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde..." ifadelerini kullanması üzerine "Sizin esprilerinizi kim yazıyor?" yanıtıyla kahkahaya boğdu. Ardından; "Şimdi kimler kimler geliyor. Tarkan’ı gördüm" diyerek yürüyen Yılmaz, elektrikli bisikletine binerek okuldan ayrıldı.

        • 5

          TÜLİN ORAL

          Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

        • 6

          İLKER AKSUM

          Oyuncu İlker Aksum, Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oyunu kullandı. Oyunu kullanıp kabinden çıkan Aksum, pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

        • 7

          MÜGE BOZ

          "Hepimiz için en huzurlu ve mutlusu olması dileklerimle..."

        • 8

          TUĞBA ÖZAY

          "Sabah ilk işim tabii ki yurttaşlık bilincimle oy kullanmak. Oyunu kullan Türkiye."

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