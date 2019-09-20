Danışmanlık şirketi KPMG Vergi Ortağı Şaban Erdikler, geçen yıl seçimlerin ardından başlatılan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) birinci yılını doldurduğunu programda belirlenen yüzde 15.9'luk enflasyon hedefine ulaşılmasının mümkün göründüğünü ancak yüzde 2.3'lük büyüme hedefi ile ilgili gelen çeyrek dönemlik rakamların bunu gerçekleştirmenin güç olduğunu ortaya koyduğunu anlattı. Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Veri ve Analiz Merkezi kurulduğunu, KDV iadeleri konusunda epey yol alındığını kentsel rantlar ve dijital işlemlerin vergilenmesi konusunda önemli yol alındığını anlattı.

Ekonomide yaşanan daralma ile bütçede yüzde 20 olarak öngörülen gelir artışının yüzde 5.5'te kaldığını harcama artışının ise yüzde 21 olduğunu vurgulayan Erdikler, "Bu nedenle önlem alınması gerekiyor. Ancak önlemler ne olur? Bütçe dengesinin sağlanması için Gelir ve Kurumlar Vergisi artışı etkisini hemen göstermez. Bu nedenle ÖTV ve KDV'de artış bekliyoruz. Bu alandaki artışın da marjı çok fazla değil. Sadece KDV ve ÖTV değil harçlar ve cezalarda da artış olabilir" dedi.

SURİYE YABANCI YATIRIMCIYI KAÇIRDI

KPMG Danışmanlık Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler ise özellikle Suriye ile olan sıkıntıların yabancı yatırımcıyı çok olumsuz etkilediğini bölgedeki son günlerde gündemde olan olumlu gelişmelerin yabancı yatırımları pozitif etkileyeceğini belirtti. Kendisinin son günlerde İsviçre, ABD ve Lüksemburglu yatırımcılar ile görüştüğünü kaydeden Cantekinler, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin yatırım çekmek için birşeyler yapmaya başladığını gördüklerini bundan sonra da çaba göstermesi halinde ucuz olan varlıkların satın alınmaya başlayacağını tahmin ettiklerini söyledi. Cantekinler ayrıca kritik sektörler belirleyip yabancı yatırımcıların bu alanlarda Türkiye'ye yatırım yapması için davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Cantekinler, hem yabancı yatırımlar hem de birleşme ve satın alma işlemleri açısından 2019 yılının çok pozitif bir yıl olmadığını ve rakamların da bunu gösterdiğini belirterek, yıl sonuna doğru bir toparlanma olabileceğini 2020 yılı için ise iyimser olduklarını söyledi.

SERT DÜŞÜŞ KAYDETTİ

KPMG Türkiye'nin vergi ve danışmanlık bölümlerinin yanısıra teknoloji ve yeni iş modellerine dönük yönetim yapılanmasını tanıttığı basın toplantısında, açıklanan verilere göre bu yıl Eylül ortası itibarıyla şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin (M&A) değeri 1.3 milyar dolar ile sert düşüş kaydetti. Ancak yıl sonuna kadar son çeyrekte hafif toparlanmayla 3 milyar dolar seviyelere yaklaşabilir. Yılın başında yapılan tahminlerde danışmanlık şirketleri Türkiye'deki birleşme ve satın alma işlemlerinin 2017 yılı seviyesine yaklaşmasını bekliyorlardı. 2017 yılında değeri açıklanan M&A işlem hacmi 7.4 milyar dolar değeri açıklanmayanlarla ise yaklaşık 10 milyar dolar olmuştu. Birleşme ve satın alma işlemleri 2018 yılında ise yaklaşık 12 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

KPMG ortağı, kurumsal finansman ve birleşme ve satın alma işlemleri danışmanı Gökhan Kaçmaz da, "Türkiye'de 2019 yılında işlem değeri açısından bir düşüş yaşandı...İlk 8.5 ayda 1.5 milyar dolar işlem görüyoruz ama işlem sayısına baktığımızda geçen yıla paralel 139 tane işlem olduğunu görüyoruz, yıl sonuna kadar da 200 ya da 200'ün biraz üzerinde işlem olacağını öngörüyoruz" dedi. Toplantıda yapılan sunuma göre bu yılki işlem sayısı 139 olurken, 2018 yılında 191 işlemde 9.2 milyar dolar değerinde birleşme ve satın alma işlemi yapıldı. Türkiye'deki birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam büyüklüğü 2017'de 7.2 milyar dolar, 2016'da ise 4.5 milyar dolar olmuştu.