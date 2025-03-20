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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz araçlar hangileri? 2025 ÖTV'siz alınabilecek güncel yerli araç listesi ve yerli otomobil markaları

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV muafiyeti ile alınabilecek yerli araç listesi

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına dair yeni düzenlemeler resmen yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklere göre, ÖTV muafiyetinden faydalanarak satın alınacak araçların en az yüzde 40'ının yerli üretim olması şartı getirildi. Bunun yanı sıra, daha önce 5 yıl olan satılamama süresi 10 yıla çıkarıldı. Bu düzenlemelerin ardından, ÖTV muafiyetiyle alınabilecek yerli otomobil modelleri büyük merak konusu oldu. Peki, yeni düzenlemeye göre hangi yerli araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilir? İşte, detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:08
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        • 1

          ÖTV’siz araç alımına yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanabilmesi için satın alınacak aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması şartı getirildi. Bu düzenleme sonrası, ÖTV’siz alınabilecek yerli otomobil modelleri merak konusu haline geldi. Peki, yeni kriterlere uygun yerli araçlar hangileri? İşte, ÖTV’siz satın alınabilecek yerli otomobiller…

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 4

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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