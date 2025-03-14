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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz araç modelleri hangileri 2025? ÖTV muafiyeti hangi durumlarda geçerli olacak, şartları ne? ÖTV'siz yerli araç modelleri listesi

        ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar hangileri? ÖTV'siz yerli araç modelleri listesi

        Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olma koşullarında önemli değişiklikler yapıldı. Yerli üretim oranı ve satış süresi gibi kriterlerde yapılan bu güncellemeler, engelli vatandaşların araç alım sürecini yeniden şekillendiriyor. Peki, ÖTV'siz araç alımında hangi şartlar geçerli, satış süresi ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:30
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        • 1

          Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmasına yönelik yasal düzenlemelerde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ÖTV’siz araç alımında yerli üretim oranı en az yüzde 40 olarak belirlenirken, araçların satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Bu yeni düzenleme, engelli vatandaşların araç sahibi olma sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

        • 4

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 5

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

        • 6

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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