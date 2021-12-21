Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli otomobil alımlarında belirlenen limitte artırıma gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, engelli vatandaşların satın alabildiği söz konusu otomobillerde yeni limit 450 bin 500 TL olarak belirlendi.

Böylece, hali hazırda 330 bin 800 TL olan ÖTV muafiyetli otomobillerdeki üst limit yüzde 36 oranında yükseltilmiş oldu.

1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek değişiklik ile, engelli vatandaşların ÖTV'siz otomobil satın almalarının önü yeniden açılırken, söz konusu limit otomobilin motor ve silindir hacminden bağımsız olarak geçerli olacak.

SATIŞLARIN YÜZDE 20'SİNİ OLUŞTURDULAR

Sektör yetkilileri, 2021 yılındaki otomobil satışlarının yüzde 20'den fazlasının ÖTV muafiyetli olacak şekilde gerçekleştiğini belirtiyor.

Bir başka deyişle, yıl içinde Türkiye'de satılan her 100 otomobilin 20'den fazlasını engelli vatandaşların satın aldığı söylenebilir.

Talebin bu kadar yüksek olması, bazı markalarda ise ÖTV muafiyetli otomobil satışlarını toplam satışların yüzde 30'una çıkarmış durumda.

Öte yandan, döviz kurlarına bağlı olarak yılbaşından bu yana kademeli olarak artan otomobil fiyatları, araçların ÖTV oranını da yükseltmiş, pazarda satılan neredeyse tüm araçların ÖTV oranını yüzde 80'e çıkarmıştı.

Yüzde 80 ÖTV diliminde satılan otomobillerin bayi satış fiyatlarındaki alt limit 320 bin TL olduğundan, özellikle son aylarda ÖTV muafiyetli otomobil sayısında önemli ölçüde azalma meydana gelmişti.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranı belirliyor. 2018 yılında yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak otomobil satın alabiliyor.

Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3'üncü dereceye kadar yakınları da engelli bireye ait bu araçları kullanabiliyor.

Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanma imkanları bulunuyor.

Raporda belirtilen engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için ise, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığının açıkça belirtilme şartı aranıyor.

Söz konusu kişilerin, bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilmeleri ve bu araçları kendilerinin kullanabilmesi mümkün oluyor.