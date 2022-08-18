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ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? ÖTV düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek, otomobil fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman gelecek? ÖTV düzenlemesi araç fiyatlarını nasıl etkileyecek?

ÖTV indirimi son dakika gelişmeleri, sıfır ve ikinci el araç alacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte sıfır otomobillerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırında değişiklik yapıldı. ÖTV indiriminin otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı araştırılıyor. İşte, ÖTV indiriminin araç fiyatlarına etkisi hakkında merak edilenler...

18.08.2022 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL

  • Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV indirimi düzenlemesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motorlu araçlardaki özel tüketim vergisi ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabileceği veya sıfıra indirebileceği duyurmuştu. Araç sahipleri ve yeni otomobil alacaklar "ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖTV düzenlemesi son dakika gelişmeleri...

  • ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM NE?

    Son günlerde gündemdeki yerini koruyan ÖTV indirimi beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV indirimi beklentisinin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. Erkoç, "Maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesinde yaşanan sıkıntılar, sektörü olumsuz etkilerken, otomobil sahibi olmayı da zorlaştırdı. Yaz aylarının gelmesi ve bayramın yaklaşması sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı. Ancak şu an piyasa durma noktasına geldi" dedi

  • ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

    Otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mevcut şartlarda ÖTV indirimi beklemenin gerçekçi olmadığını kaydeden Eroldu, "Benim şahsi düşüncem, talebin yüksek olduğu bir ortamda ÖTV indirimi beklemek çok gerçekçi değil. Tüketici talebi düşerse bu yönde bir beklenti olabilir" dedi. Eroldu, serbest piyasa vurgusunda da bulunarak, "Türkiye’de öngörülemeyen mali politika düzenlemeleri otomotiv sanayi üzerinde sorunlar yaratıyor. Merkez Bankası’nın ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı parasal düzenlemeler, sanayicinin ve ihracatçının işlerini bir miktar zorlaştırıyor. Serbest piyasa ekonomisi koşullarından çok uzaklaşmamamız lazım" diye konuştu.

  • Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1.2 artarak 466 bin 995 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde toplam pazar ise geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 375 bin 683 adet düzeyinde gerçekleşti.

  • Türk otomotiv sanayisinin ilk 6 aylık sonuçlarını ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün yaşadığı sorunlar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Küresel piyasalardaki gelişmeler, Avrupa pazarındaki daralmanın Türkiye'ye etkisi ve güncel ekonomi politikalarına değinen Eroldu, birçok kişinin merakla beklediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusunda da net mesajlar verdi.

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