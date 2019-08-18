Otoyolda sekiz telefonla Pokemon oynarken yakalandı

ABD'nin Seattle kentinde bir sürücü, emniyet şeridinde sekiz telefonla birden Pokemon Go oynarken yakalandı.

Washington eyalet polisinin açıklamasına göre, Kyle Smith adlı polis memuru devriye sırasında, emniyet şeridinde yavaş bir şekilde ilerleyen aracın sürücüsüne yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormak için durdu.

Smith, aracın sahibin engelli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ancak sürücünün kucağında, bir strafora yerleştirilen ve Pokemon Go oyununun açık olduğu sekiz telefon bulundu.

Emniyet şeridinin sadece acil durumlarda kullanılabileceği hatırlatılarak, sürücüden telefonları kaldırması istendi.

Araç hareket halinde olmadığı için sürücüye ceza kesilmedi. Polis memuru Smith, araç hareket halindeyken şoförün Pokemon Go oynadığını görmediği ve bunu araç durunca fark ettiği için ceza kesmedi.

Polis sözcüsü Rick Johnson, daha sonra Smith'in çektiği fotoğrafı Twitter'da yayımladı.

Temmuz 2016'da piyasaya çıkan oyun, kısa sürede küresel bir fenomene dönüşmüştü.

Artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go'da oyuncular telefon ya da tabletleriyle gerçek mekanlarda Pokemon yakalıyor.

Oyuncular, Pokemonları bulundukları ortamı cihazlarının kamerasıyla tarayarak buluyor.

Farklı Pokemonlar farklı ortamlarda yaşıyor.

Örneğin, su Pokemonlarını yakalamaları için oyuncunun göl ya da deniz kenarlarına gitmesi gerekiyor.