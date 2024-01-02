Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.563,31 %1,25
        DOLAR 29,6855 %0,53
        EURO 32,7692 %0,32
        ALTIN 1.980,57 %1,16
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,99 %1,76
        BITCOIN 45.344,00 %3,93
        GBP/TRY 37,8413 %0,48
        EUR/USD 1,1031 %-0,14
        BRENT 78,52 %1,92
        ÇEYREK ALTIN 3.238,23 %1,16
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! 2024 Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte güncel otoyol ve geçiş ücretleri

        2024 yılına girilmesiyle bir zam haberi de otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Üretici Fiyat Endeksi'nde yüzde 97,72 oranındaki yükselişe rağmen 2022'den beri zam yapılmadığı belirtildi. Ancak bakım-işletme maliyetlerinin yükselmesi, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artış göz önüne alınarak zam yapıldığı açıklandı. Peki, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ne kadar zam yapıldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          OTOYOL VE GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI!

          Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında, YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında zam yapıldı. Peki, 2024 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

        • 3

          OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

        • 4

          YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

        • 5

          15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Tunceli'deki 4.2'nin ardından... Prof. Dr. Görür: Bu fay kırılmaya hazır!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni
        Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Abdülkerim için ihtar!
        Abdülkerim için ihtar!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Habertürk Anasayfa