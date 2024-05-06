OtoTekno 3'üncü bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, üçüncü bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, iki isim elektrikli SUV Hongqi E-HS9 ve Piaggio'nun üç tekerlekli motosikleti MP3'ü tüm yönleri ile inceledi.

28 Nisan pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 3’üncü bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

Habertürk TV’nin yeni programı OtoTekno, her hafta Pazar günü ekranlarda olacak.