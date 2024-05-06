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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 3'üncü bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 3'üncü bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Çinli otomobil üreticisi Hongqi'nin elektrikli SUV modeli E-HS9 ve üç tekerleği ile dikkat çeken Piaggio MP3 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:56
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        OtoTekno 3'üncü bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, üçüncü bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, iki isim elektrikli SUV Hongqi E-HS9 ve Piaggio'nun üç tekerlekli motosikleti MP3'ü tüm yönleri ile inceledi.

        28 Nisan pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 3’üncü bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        Habertürk TV’nin yeni programı OtoTekno, her hafta Pazar günü ekranlarda olacak.

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