OtoTekno 21'nci bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 20'nci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Çek üretici Skoda'nın kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunduğu 'amiral gemisi' modeli yeni Superb tüm yönleri ile incelendi.

Programın bu haftaki bölümünde Japon üretici Suzuki'nin performans odaklı motosikleti GSX-S 100 debir diğer konuk oldu.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Ttech'in sek çıkış gücü ile dikkat çeken hoparlörü hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

15 Eylül pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı. OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.