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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 21'nci bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 21'nci bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Çek üretici Skoda'nın 'amiral gemisi' modeli yeni Superb ile Suzuki'nin performans odaklı motosikleti GSX-S 100 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 08:14 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:14
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        OtoTekno 21'nci bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 20'nci bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Çek üretici Skoda'nın kısa bir süre önce Türkiye'de satışa sunduğu 'amiral gemisi' modeli yeni Superb tüm yönleri ile incelendi.

        Programın bu haftaki bölümünde Japon üretici Suzuki'nin performans odaklı motosikleti GSX-S 100 debir diğer konuk oldu.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Ttech'in sek çıkış gücü ile dikkat çeken hoparlörü hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

        15 Eylül pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun yeni bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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