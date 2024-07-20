OtoTekno 12'inci bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 12'inci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Alman spor otomobil üreticisi Porsche'nin ilk elektrikli modeli Taycan'ın makyajlı versiyonu ile bir başka Alman üretici BMW'nin Yamaha'nın retro tasarımlı motosikleti R18 tüm yönleri ile incelendi.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, yerli üretici akıllı telefon modellerinden biri olan Techno Camon hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

14 Temmuz pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 12'inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı. OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.