30 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırklareli'nde, önceki gün 11 yaşındaki Zeynep Esin'in eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi dün, evlerine yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Olayla ilgili olaraksa gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako (28),tutuklanmıştı.
"ZEYNEP İÇİN TÜRKİYE YASTA"
AA'da yer alan habere göre Kırklareli Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Umut Kurt, adliye binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, dün metruk binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için tüm Türkiye'nin yasta olduğunu belirtti. Nefretle kınadıkları bu tür olayların son bulması gerektiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:
"UMARIZ BÖYLE BİR BULGU ÇIKMAZ"
"Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma dosyasındaki deliller, henüz tam anlamı ile toplanmadığından dosya içeriği ile ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünmekteyiz. Ancak ortada daha önceden de maalesef ki görmeye alışkın olduğumuz ve senaryosu sürekli tekrar eden bir caniliğin, bir vahşetin bulunduğu su götürmez bir gerçektir. Otopsi raporu sonuçlandığında Zeynep'in vücudunda tecavüze ilişkin bulguların var olup olmadığı netlik kazanacaktır. Böyle bir bulgu umarız çıkmaz ve içimizin ateşine bir nebze olsun su serpilir." Kurt, "Bu olayın açığa çıkmasındaki uğraşımız, bundan sonra böylesine olayların gerçekleşmemesi için yürüdüğümüz yolda bize ışık tutacaktır. Adaletin tecellisindeki rolümüzün farkındayız" dedi.
ZEYNEP İÇİN "SESSİZ EYLEM"
İHA'da yer alan habere göre de Kırklareli'nde kuzeni Kerem S. (28) tarafından feci şekilde öldürülen Zeynep Esin için Lüleburgazlı gençler bir araya geldi. Üzerinde, "Çocuk bedenime dokunma", "Çocuk susar sen susma. Onu yalnız bırakma" yazılarının bulunduğu dövizlerle sessiz eylem gerçekleştirilen gençler, istismara uğrayan çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
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