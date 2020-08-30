Son dakika gelişmesine göre Otomotivde ÖTV değişikliğini içeren karar resmi gazetede yayımlandı.

Buna göre ÖTV matrahı 170 bin TL'yi aşmayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. Silindir hacmi 1600 CC'de, ÖTV matrahı 70 bin TL'ye kadar olan araç matrahı 85 bin TL'ye çıktı. ÖTV yüzde 45 olarak korundu...

Silindir hacmi 1600-2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e yükseldi...

Ayrıntılar gelecek...