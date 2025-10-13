Habertürk
        Tüm Haberler
        Otomotivde hem üretim hem de ihracat arttı

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösteren toplam üretim 1 milyon 31 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 artarak 769 bin 625 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan, Ocak-Eylül döneminde rekor kıran pazarda otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti

        Giriş: 13.10.2025 - 07:19 Güncelleme: 14.10.2025 - 12:30
        Hem üretim hem de ihracat arttı
        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı ve 1 milyon 31 bin 527 adede ulaştı.

        Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 637 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 53 bin 250 adedi buldu.

        Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15, hafif ticari araç grubunda yüzde 17 artarken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 4 geriledi.

        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 55, otobüs-midibüs grubunda yüzde 65 ve traktörde yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

        9 AYDA 30 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACAT

        Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 artarak 769 bin 625 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 28 oranında arttı. Traktör ihracatı da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 8 bin 336 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk dokuz aylık döneminde yüzde 17,4 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ilk 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 29,7 milyar dolar oldu.

        Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 8 artışla 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

        PAZAR 1 MİLYON ADEDE DAYANDI

        2025’in ilk 9 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 958 bin 847 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında artış sağladı ve 742 bin 687 adet oldu.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dokuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 büyürken, ağır ticari araç pazarında yüzde 7 gerileme yaşandı.

        2025 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

