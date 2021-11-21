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Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2021'in ilk üç çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin 7'si söz konusu dönemi kârla, 1'i ise zararla kapattı. Şirketlerin toplam net kârı, bir önceki yılın ilk üç çeyreğine kıyasla yüzde 96,4 artarak 9 milyar 446 milyon liraya yükselirken, İlk üç çeyrekte otomotiv satışları yüzde 56,3, öz kaynakları yüzde 55,3 ve aktifleri yüzde 26,7 artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayında Tümosan'ın kârını yüzde 574 artırarak 6,1 milyon liradan 40,9 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 108 artıran Ford Otosan, 4 milyar 710,8 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 2 milyar 64,4 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, bu şirketi 1 milyar 255,9 milyon lira kârla Doğuş Otomotiv takip etti.

Türk Traktör, yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 130 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, geçen yılın aynı döneminde zarar eden Anadolu Isuzu, bu dönem 40,3 milyon lira kâr açıkladı.

2020'nin ilk üç çeyreğinde 6,3 milyon lira kâr eden Karsan, 2021'in ilk üç çeyreğinde ise 13,3 milyon lira zarar etti.

TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 56.3 ARTTI

Borsada işlem gören 8 şirketin tamamı 2021'in ilk üç çeyreğinde satışlarını artırırken, bu kalemdeki toplam yükseliş yüzde 56,3 seviyesinde gerçekleşti.

Satışlarını en çok artıran şirket yüzde 114 ile Anadolu Isuzu olurken, en çok satışı 45 milyar 657,5 milyon lirayla Ford Otosan yaptı. Ford Otosan'ın satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış gösterdi.

Tofaş Otomobil Fabrikası, 19 milyar 606,1 milyon liralık satışla bu alanda ikinciliği elde ederken, bu şirketi 18 milyar 445,9 milyon lira ile Doğuş Otomotiv takip etti.

Satışlarını yüze 111'le en çok artıran ikinci şirket Türk Traktör olurken, Karsan'ın satışlarındaki yükseliş ise yüzde 10'da sınırlı kaldı.

OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN TAMAMI AKTİFLERİNİ VE ÖZ KAYNAKLARINI ARTIRDI

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin tamamı aktiflerini ve öz kaynaklarını artırırken, geçen yılın ilk üç çeyreğine göre öz kaynak ve aktif toplamları sırasıyla yüzde 55,3 ve yüzde 26,7 yükseldi.

Söz konusu dönemde 8 şirketin öz kaynak toplamı 13 milyar 992,4 milyon liradan 21 milyar 733,6 milyon liraya, aktif toplamı da 60 milyar 919,7 milyon liradan 77 milyar 170,7 milyon liraya çıktı.

Ford Otosan, öz kaynaklarını yüzde 88,6 ve aktiflerini yüzde 49,6 artırarak bu bilanço kalemlerinde en iyi performansı gösteren şirket oldu.

Ford Otosan'ı öz kaynak artışında yüzde 51,3 Doğuş Otomotiv, aktif artışında ise yüzde 27,7'le Anadolu Isuzu takip ederken, Ford Otosan ayrıca, 9 milyar 4,3 milyon lira öz kaynak ve 34 milyar 13,2 milyon liralık aktif ile bu alanlardaki liderliğini sürdürdü.

Öz kaynak ve aktiflerini sırasıyla yüzde 8,29 ve 0,8 ile en az artıran şirket ise Karsan oldu.

TOFAŞ, BORSADA EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

Borsada işlem gören otomotiv 8 şirketinin 6'sının hisse fiyatı yılın ilk üç çeyreğinde artarken, en yüksek getiriyi yüzde 68,2'yle Tofaş Otomobil Fabrikası sağladı.

Söz konusu dönemde Tofaş Otomobil Fabrikası'nı yüzde 36,9'lık kazançla Ford Otosan takip etti.

Doğuş Otomotiv yılın ilk üç çeyreğinde yatırımcısına en çok kazandıran üçüncü otomotiv hissesi olurken, şirketin hisse fiyatı yüzde 30,1 artışla 33,72 liraya çıktı.

Yılın ilk 9 ayında Anadolu Isuzu ve Türk Traktör borsada yatırımcısına kaybettirdi.

Öte yandan, ilk üç çeyrekte Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,8 gerilemişti.

Borsada işlem gören otomotiv sektörü şirketlerinin 2020 ve 2021'in ilk üç çeyreğindeki net karı, satış rakamları (TL), öz kaynak ve aktif değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'daki otomotiv şirketleri 2021/ ilk 9 ay dönem kârı 2020/ ilk 9 ay dönem kârı Değişim (Yüzde) 2021/ ilk 9 ay net satış 2020/ ilk 9 ay net satış Değişim (Yüzde) 2021/ ilk 9 ay aktifleri 2020/ ilk 9 ay aktifleri Değişim (Yüzde) Anadolu Isuzu 40.274.691 -36.300.045 210,95 1.485.419.139 693.544.589 114,18 2.279.080.742 1.785.440.244 27,65 Doğuş Otomotiv 1.255.894.000 741.178.000 69,45 18.445.946.000 12.069.738.000 52,83 7.528.424.000 7.108.305.000 5,91 Ford Otosan 4.710.761.000 2.267.706.000 107,73 45.657.489.000 28.490.189.000 60,26 34.013.201.000 22.732.842.000 49,62 Karsan Otomotiv -13.341.000 6.296.000 -311,90 1.093.341.000 990.566.000 10,38 2.902.559.000 2.878.340.000 0,84 Otokar 516.431.000 320.039.000 61,37 2.674.680.000 1.749.399.000 52,89 4.557.216.000 3.873.057.000 17,66 Tümosan Motor ve Traktör 40.886.776 6.062.455 574,43 855.540.450 452.665.954 89,00 1.602.788.048 1.364.060.007 17,50 Tofaş Oto. Fab. 2.064.430.000 1.144.966.000 80,30 19.606.071.000 14.359.100.000 36,54 19.698.744.000 17.447.155.000 12,91 Türk Traktör 830.238.758 360.439.880 130,34 8.043.340.383 3.802.684.784 111,52 4.588.731.784 3.730.534.036 23,00 Toplam 9.445.575.225 4.810.387.290 96,36 97.861.826.972 62.607.887.327 56,31 77.170.744.574 60.919.733.287 26,68 Borsa İstanbul'daki otomotiv şirketleri 2021/ ilk 9 ay öz kaynaklar 2020/ ilk 9 ay öz kaynaklar Değişim (Yüzde) Anadolu Isuzu 615.421.220 526.574.655 16,87 Doğuş Otomotiv 3.003.147.000 1.984.578.000 51,32 Ford Otosan 9.004.274.000 4.773.239.000 88,64 Karsan Otomotiv 724.399.000 668.919.000 8,29 Otokar 1.089.358.000 726.858.000 49,87 Tümosan Motor ve Traktör 865.099.409 736.993.312 17,38 Tofaş Oto. Fab. 5.001.842.000 3.554.445.000 40,72 Türk Traktör 1.430.077.486 1.020.809.138 40,09 Toplam 21.733.618.115 13.992.416.105 55,32