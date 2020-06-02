Kamu bankalarının dün açıkladığı kredi paketleri, otomotiv sektöründe de heyecan yarattı. Sektördeki üst düzey isimler, atılan adımdan memnuniyet duyduklarını belirtti.
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründe yerli üretim yapan anlaşmalı firmalara aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile sunulan taşıt kredisi imkanını, ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen önemli bir destek olarak gördüğünü belirterek, "Devletimizin devreye aldığı bu destek otomotiv sektörünü hareketlendirecek ve satışlara olumlu yansıyacaktır" dedi.
'İKİNCİ EL DE CANLANIR'
Bozkurt, pandemi sürecinde otomotiv pazarında da yaşanan daralmaya dikkat çekerek, "Kredi faizlerinin yerli üretim araçlar için belli bir oranda sabitlenmesi otomotiv pazarında bir hareketlilik sağlayacaktır. 2020 yılının başında Türkiye'de 600 bin adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşeceği yönünde öngörümüz vardı. Fakat şu noktada pazarın büyüklüğünü salgının seyri ile sektöre verilen destekler belirleyecektir. Toplam pazarın yıl sonunda 450-500 bin adetler arasında olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Gelişmenin ikinci el araç satışlarına da yarayacağını kaydeden Bozkurt, "Fabrikaların üretime sınırlı kapasite ile başlaması neticesinde önümüzdeki aylarda araç almak isteyenler bayilerde istedikleri araçları bulamayabilir. Ülkemizde de son 2 senelik ertelenen talep vardı. Açıklanan destek paketi sıfır araçtaki araç bulunurluğuna bağlı olarak ikinci el pazarına da katkı sağlayacaktır. Yeni normal sebebiyle birçok insan toplu taşıma araçları kullanmak yerine kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih edeceklerinden hem sıfır hem ikinci el pazarı hareketlenecektir" ifadelerini kullandı.
'KREDİYE ULAŞIM DA ÖNEMLİ'
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da, sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesinin sektör adına olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.
Faizlerin düşük olarak devam etmesinin sıfır araçta talebin oluşmasını sağlayacağını kaydeden Şahsuvaroğlu, "Burada özellikle kredi taleplerinin olumlu neticelendirilmesinin en az faiz oranları kadar önemli olduğunun altını da çizmemiz gerekir. Tüketiciler krediye ne kadar rahat ulaşabilir ve ne kadar kolay kullanabilirse araç satın alma talepleri de o kadar yüksek olmakta" dedi.
İkinci el araçlara yönelik açıklanan faiz oranlarının bugüne kadar bankaların verdiği en düşük oran olduğuna işaret eden Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde, şirketlerin yaptıkları komisyonlu düşük faiz kampanyaları hariç ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Bunlar hem tüketiciyi, hem sektörü ve hem de bizleri motive edecek, işlerimizi daha hızlı toparlamamıza yardımcı olacaktır. Araç bulunurluğu konusunda Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şu anda ülkemizdeki fabrikalar üretime başladılar, yurt dışındaki fabrikalar da üretime başladı" ifadelerini kullandı.
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