22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüsün sarstığı sektörlerin başında otomotiv geliyor. Karantina sürecinde ana sanayide üretime ara verilirken, yan sanayi de durdu. Türkiye’de Ocak-Mart döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 azalarak 341 bin 136 adet olarak gerçekleşti.
İhracat ise bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 14 azalma ile 276 bin 348 adet oldu. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye’nin değerlendirmesine göre, küresel otomotiv üretiminde bu yıl 20 milyonluk düşüş öngörülüyor, ancak salgın sonrası işler çabuk düzelecek. Avrupa ve Türkiye’de kademeli olarak başlayan üretimin Mayıs ayında bantları daha hızlı döndürmesi bekleniyor.
'HİJYEN NEDENİYLE OTOMOBİLE TALEP ARTIYOR'
KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, Türkiye’nin 700 bin adetlik pazar tahminini koruduğunu söyledi.
Ölekli, "Sektörde son iki yıldır biriken talebin Temmuz gibi satışa dönmesi ve pazarın yükselmesi bekleniyor. Düşen faizlerin yanı sıra virüsün tedirginliği özel otomobile talebi artıracak. İnsanlar hijyen nedeniyle toplu taşıma kullanmak yerine kendilerine ait bir otomobil satın almak istiyor. Bu ilginin sektörde bir süre sonra satışlarda kendisini hissettireceğine dair güçlü bir kanı var" dedi.
Salgının çalışma şekillerini de değiştirdiğini söyleyen Ölekli, "Otomotiv sanayii yetişmiş iş gücünün öneminin farkında. Koşullarda yaşanacak değişime hızla ayak uydurabilmek için istihdamı korumaktan yana. Bu konuda hükümetin kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere değişik teşvikleri dikkate alınıyor. Sektör, satış ve pazarlama ayağında dijital kanallara yönelimini en üst boyuta çıkardı. Çalışanların evden çalışmaları da sürece eklendi. Bazı şirketler müşteri temsilcileri ile müşteri arasında online bağlantı linkleri kurularak, internet siteleri üzerinden yeni sanal showroomlar oluşturdu. Görünen o ki önümüzdeki yıllarda otomobil almak için bayiye gitmeye gerek kalmayacak. Pazarlık süreci dahil pek çok şey internet üzerinden yapılabilecek" diye konuştu.
ELEKTRİKLİ ARACA GEÇİŞ UZAYABİLİR
Salgın sürecinde otomotivde lojistiğin öneminin ortaya çıktığını belirten Ölekli, "Avrupalı otomotiv üreticilerinin, lojistik alanındaki sıkıntıları görerek daha çok Türkiye gibi yakın bölgelerdeki tedarik sanayiine yönelmeleri söz konusu olacak. Her şeye rağmen otomotiv üretim, dağıtım, servis ayaklarında fiziki varlığını sürdürecek bir sektör. Yaşanan salgının motor teknolojileri düzeyinde etkisi olmayacak. Sanayinin elektrikli araç dönemine geçişi uzayabilir. Çevreci yasal düzenlemeler, hükümet kararlarıyla ötelenebilir. Ama hükümetlerin vereceği sübvansiyonlardan en büyük pay alacak olanlardan biri kesinlikle otomotiv olacak" değerlendirmesini yaptı.
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