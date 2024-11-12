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        Haberler Gündem Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'da otomobil, kavşakta motosikletle çarpıştı. Çarpışma sırasında yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 01:55 Güncelleme: 12.11.2024 - 01:55
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi.

        Mahmut Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta Hasan Yasin kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü çarpışma sırasında yola savrulurken, otomobil ise altına aldığı motosiklet ile yaklaşık 50 metre daha ilerledikten sonra durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Yasin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polisin kaza yerinde incelemesinin ardından Yasin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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