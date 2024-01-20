Otomobilin çarptığı yayayı yağmurdan korumak için şemsiye tuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Senayi Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması nedeniyle yaralandı. Kazanın ardından asfaltta yatan yaralıya çevredeki bir esnaf şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Senayi Ç. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir esnaf, asfaltta yatan yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiye getirerek ambulansa bindirilene kadar şemsiye tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senayi Ç., tedaviye alındı.