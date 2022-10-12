Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi nöbetinde. Buna neden olan ise özellikle kurdaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı artan otomobillerde ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın çok düşük kalması. Bunun sonucunda da hemen tüm otomobil modellerinin ÖTV oranının yüzde 80 ve üstüne yükselmesi.

İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı.

Şu anda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor. Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı.

Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine dahil.

YERLİ ÜRETİMLERDE VERGİ DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR

Yukarıda saydığımız nedenlerle otomobil endüstrisi ve iş dünyası ÖTV oranının düşürülmesini istiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir yandan satışları düşürmeyecek diğer yandan vergi kaybı yaratmayacak formül için kolları sıvamış durumda. İndirim ise tıpkı yılbaşında yapıldığı gibi ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın artırılması ile olabilecek. Böylece daha yüksek vergi daha yüksek fiyatlı otomobiller için geçerli olurken diğerlerinde oran düşecek. ÖTV sisteminde en son bu yılbaşında değişiklik yapıldı ve dilim sayısı artırıldı. Edindiğimiz bilgilere göre ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak.

BİR KAÇ MODELDE YÜZDE 50 BİLE OLABİLİR

Peki yeni matrahlar ne olacak? Henüz bu belli değil. Ancak edindiğimiz izlenim yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTV'ye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği yönünde. Ancak tabii çok fazla araç değil. Diğerlerinde ise oranlar yüzde 60-70 olabilecek.

İŞTE ÖTV İNDİRİMİ OLMASI BEKLENEN MODELLER

Bakanlığın henüz kesin çerçevesi çizilmemiş çalışmasını baz alarak bizim yaptığımız tahminlere göre matrah arttığında ÖTV oranı düşecek olan muhtemel modeller şunlar: Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla sedan, Renault Clio, Renault Taliant, Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway, Dacia Duster, Citroen C-Elysee, Peugeot 208, Citroen C3, Opel Astra, VW Polo, Kia Picanto, Kia Rio

İLK OTOMOBİLE SIFIR ÖTV DOĞRU MU?

Yeri gelmişken bir şehir efsanesini de yıkalım. Son günlerde özellikle sosyal medyada ilk otomobilini alanlardan ÖTV alınmayacağı şeklinde spekülasyon dolaşıyor. Bu söylenti şimdilik doğru değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinde bulunmuş sonrasında da iktidara geldiklerinde sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sadece lüks araçlarda uygulayacaklarını söylemişti. Sonrasında ise bazı sosyal medya hesaplarında kamuda böyle bir çalışma hazırlığı olduğu ifade edilmiş ve bu nedenle de otomobil satışlarının durulduğu belirtiliyordu. Ancak kamu tarafında böyle bir çalışma hazırlığının bugünkü koşullarda olmadığı ifade ediliyor.

TİCKET ŞİRKETLERİNE GEREK KALMAYACAK

Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnası 34 liradan, 51 liraya çıkarıldı. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakam tekrar belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son günlerdeki önemli bir çalışması Meclis'te bulunan torba yasadaki çalışanların yemek ücretlerinin vergi matrahına dahil edilmemesi. Gözden kaçan bu önemli düzenleme ile işyerleri çalışanların yemek ücretlerini ödediğinde gelir vergisi matrahına dahil etmeyecek. Yani yemek ücreti için bir de vergi ödenmeyecek. Böylece birçoğu yabancı menşeili olan yabancı ticket şirketlerine de gerek kalmayacak.

MATRAHI 200 BİN LİRAYI AŞAN OTOMOBİLLERİN ÖTV'Sİ YÜZDE 80 MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 cm³'Ü GEÇMEYENLER ÖTV oranı (%) Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar 45 Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar 50 Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar 60 Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar 70 Diğerleri 80 -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1800 cm³'Ü GEÇMEYENLER Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar 45 Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar 50 Diğerleri 80 Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130 Diğerleri 150 MOTOR SİLİNDİR HACMİ 2000 cm³'Ü GEÇENLER ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130 Diğerleri 150 Diğerleri 220