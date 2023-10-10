Yatırım dönemi geride kaldı, kampanyalar yeniden başladı
Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması ile, son dönemde birçok marka, kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştırdı. Markaların Ekim ayı kampanyalarında, tüketiciye sunulan finansman seçenekleri dikkat çekiyor
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Türkiye otomotiv pazarında satışlar her ay rekor tazelerken, son dönemlerde birçok marka, kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştırdı.
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Yılın ilk yarısında aşırı talep sebebiyle tüketiciler araç bulmakta zorlandı, ikinci el piyasasında da satışlar beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Sıfır araç bulamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneldi. Ancak ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkması büyük tepki çekmişti.
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Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin yatırım aracı olarak görülme cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı. Gelişmelerin ardından, otomobil markaları kampanyalara başladı.
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CITROEN
Fransız üreticinin ekim ayı kamapanyası kapsamında, C3 Aircross modelinde, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.
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C3 modeli 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışa sunuluyor.
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4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modelini satın almak isteyenlere, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli krediye ek olarak, 50 bin TL takas desteği ve 25 bin TL tutarında yakıt kartı sunuluyor.
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Citroën C5 Aircross modelinde ise 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 150 bin TL takas imkânı yer alıyor.
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Berlingo Kombi ise 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyluyor.
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DS
DS 4, Ekim ayına özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.
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DS 7, DS 7 E-TENSE ve DS 7 E-TENSE 4x4 modelleri ise, takas desteği ile kampanyaya dahil olmuş durumda.
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HONDA
Japon otomobil üreticisi Honda da Civic Sedan Executive+ modelini 200 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz avantajı veya 100 bin lira takas desteğiyle müşterilerle buluşturuyor.
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HYUNDAI
Koreli markanın C-SUV segmentindeki modeli Tucson'un sınırlı sayıdaki Comfort donanım seviyesi, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
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Aynı zamanda, Hyundai diğer modellerinde de "Şimdi Al, 6 Ay Sonra" öde seçeneği sunuyor. B-SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Bayon ise Elite donanım seviyesinde 60 bin liraya varan indirim imkanı sunuyor.
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Hyundai'nin geçen aylarda satışa sunduğu yeni Kona ve yeni Elantra ise 200 bin liraya 12 ay 1,99 faiz imkanıyla satılıyor. Bu kredi seçeneği, Staria modelini de kapsıyor.
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JEEP
Jeep, Ekim ayına müşterilerine Koç Fiat Kredi'den çeşitli finansman kampanyaları sunuyor.
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Compass satın almak isteyen SUV severlerse kampanya kapsamında Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 175 bin lira showroom özel indirimiyle 1 milyon 824 bin 450 liradan başlayan fiyatlarla Compass satın alma imkanına sahip oluyor
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Renegade satın almak isteyenler de ekim sonuna kadar Koç Fiat Kredi'den 200 bin liraya 12 ay, yüzde 0 faizli kredi ve 100 bin liraya varan showroom özel indirimle 1 milyon 460 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni araçlarına sahip olabilecek.
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KIA
Kia, ekim ayına özel olarak hazırladığı kampanyalarda 10 bin liradan 100 bin liraya kadar indirim fırsatı sunuyor. Kia ayrıca, Stonic, Cerato, Ceed ailesi ve Sportage için ekim ayına özel olarak hazırladığı kredi kampanyasında 12 ay vade uyguluyor.
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MG
Markanın HS modelinin hem Comfort hem Luxury versiyonlarında 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkanı ve 100 bin lira takas desteği aynı anda sunuluyor.
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NISSAN
Qashqai'nin hafif hibrit Designpack versiyonu ekim ayı kampanyasında 125 bin lira indirim ve bireysel müşterilere özel 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı bir arada sunuluyor. Qashqai'nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin lira fiyat desteği ya da 75 bin lira destek ve 125 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle kampanyadaki yerini alıyor.
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X-Trail'de 125 bin liralık fiyat indirimi, Juke'ta 100 bin lira fiyat desteği veya 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sağlanıyor.
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OPEL
Astra'da versiyona göre değişen kredi kampanyaları yer alıyor. Astra'da sunulan kampanyalar, 200 bin lira ile 300 bin lira arasında değişen tutarlardaki finansman seçenekleri için 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi ile birlikte sunuluyor.
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Crossland, Elegance donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi veya Essential donanımı ile, 200 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle kullancılara sunuluyor.
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Mokka da , GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Elegance donanımı ile, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 1.415.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor
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Grandland ise, 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı ile birlikte Ultimate donanımlı versiyonunda, 100.000 TL takas desteği dahil, 225 bin 900 TL’ye varan indirimler ile kampanyada yer alıyor.
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Opel’in hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor
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PEUGEOT
Bir diğer Fransız markası Peugeot da Ekim ayına özel olarak, 2008, 3008, 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli faiz oranlı kredi ve takas destekleri sunuyor.
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RENAULT
Renault Taliant otomatik vites, 498 bin 900 liradan başlayan, Renault Clio otomatik vites, 500 bin 500 liradan başlayan, Renault Megane sedan Joy da 561 bin 500 liradan başlayan ÖTV muafiyetli fiyatlarıyla ekim ayına özel sunuluyor.
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Megane E-Tech de 1 milyon 499 bin liradan başlayan fiyatla satın alınabiliyor.
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Renault'da "Şimdi al Mayıs 2024'te ödemeye başla" kampanyası da tüketicilere sunulurken, Dacia da benzer kampanyaları tüketicilerle buluşturuyor.
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SUZUKI
GL Techno ve GLX Premium olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışta olan Swift Hibrit modelleri için ekim ayına özel 200 bin liraya 12 ay yüzde 0,49 faiz kredi kampanyası veya 60 bin liralık takas desteği sunuluyor.
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TOYOTA
Kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 2 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla sunulurken, indirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin liraya, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.
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Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerine de yüzde 0 faiz avantajlarıyla veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün oluyor.
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VOLKSWAGEN
Ekim ayı süresince geçerli olan kampanyada, 2.0 TDI 204 PS DSG California Ocean'ın fiyatı 3 milyon 150 bin liradan başlıyor, aynı modelin 4Motion seçeneği ise 3 milyon 250 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
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Kampanya kapsamında otomatik şanzımanlı 2.0 TDI 177 PS 4Motion Grand California modelinin kampanyalı anahtar teslim fiyatı ise 3 milyon 500 bin liradan başlıyor.