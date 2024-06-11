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        Haberler Gündem Güncel Otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti | Son dakika haberleri

        Otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritte bir kamyonete çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:40
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          Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

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          Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

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          Edinilen bilgiye göre, B.B.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı.

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          Takla atan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

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          Otomobil, karşı şeritte T.Ö. idaresindeki kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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          Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan B.B.B. itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. 

          Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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          Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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          2 hafta önce aynı yerde ölümlü kaza olmuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 2 personel hayatını kaybetmişti.

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