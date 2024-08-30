Otomobil kamyona çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Lütfiye Baş ve Ali Şentürk olay yerinde yaşamını yitirdi, Melek Şentürk ile Sultan ve Yasin Baş ise ağır yaralandı.