Otomobil durağa daldı, can pazarı yaşandı

İHA

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otomobil, otobüs durağında önce yayalara ardından da ağaca çarptı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen 16 AJY 248 plakalı otomobil sürücüsü Yalçın Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı.

Otomobil durakta bekleyen 1'i çocuk 5 kişiye çarptı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

'BİR ANDA NE OLDUĞUNU ANMAYAMADIK'

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan Muha Tavvus (35),Mune Mansur (13) ve Mustafa Oğur'u Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer ismi öğrenilmeyen 2 kişi ise çevre hastanelere götürerek tedavi altına alındı.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Aysel Erdem isimli vatandaş, "Otobüsten indik, içi baya bir kalabalıktı . İlk önce amcaya vurdu daha sonra diğerlerine vurdu. İşe gidiyorduk, bir anda ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.