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        Haberler Gündem Güncel Otomobil direğe çarpıp takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil direğe çarpıp takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı

        Amasya'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:56
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        Direğe çarpıp takla attı: 1'i çocuk, 4 yaralı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde Burhan Taşcı'nın (46) kontrolünü yitirdiği otomobil, Vali Lekesiz Caddesi’nde önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarpıp, takla attı.

        Kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Kadriye Taşcı (41), kızı E.F.T. (3) ve Etkin Cürebal (46) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #trafik kazası
        #Amasya
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