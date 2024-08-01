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        Haberler Gündem Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Güncel haberler

        Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dereye uçtu. Otomobil sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 00:17 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:18
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        Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
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        Kaza, saat 19.30 sıralarında kırsal Aşağı Bozkır Mahallesi'nde meydana geldi.

        Şehir merkezi yönüne giden Azerbaycanlı Shahriyar Habibzade (31) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye uçtu.

        Kazada sürücü ile eşi Burcu Bayram (30) ve kayınvalidesi Sultan Bayram (58) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin Turgutlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının olduğu öğrenildi.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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