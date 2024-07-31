İngilizler duyurdu: İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Galatasaray, Scott McTominay için teklif yaparken Manchester United'ın isteği de belli oldu. İşte detaylar...
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Transferde çalışmalarını orta saha için yoğunlaştıran Galatasaray'da gündemdeki isimlerle temaslar ve görüşmeler devam ediyor.
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Galatasaray'ın listesinde yer alan Scott McTominay için yaptığı teklif ortaya çıktı.
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Rudy Galetti'nin haberine göre, Galatasaray, İskoç orta saha oyuncusu için Manchester United'a 15 milyon euro teklif etti.
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Aynı zamanda Kırmızı Şeytanlar'ın da oyuncu için yaklaşık 25 milyon Euro gelir beklentisinde olduğu belirtildi.
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İskoç oyuncunun Türkiye'ye sıcak baktığı ancak Galatasaray ile Manchester United arasında anlaşma sağlanamaması durumunda Sarı-Kırmızılıların alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.
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DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde orta saha transferi konusunda gelen soruya, "8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz" diye cevap vermişti.
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Geçen sezon takımı ile 43 maça çıkan Scott McTominay, 10 gol attı 3 asist yaptı.