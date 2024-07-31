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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler için sürpriz iddia: 80 milyon Euro! - Futbol Haberleri

        Arda Güler için sürpriz iddia: 80 milyon Euro!

        Defensa Central'in haberine göre; aracı bir kişi, Real Madrid'in Arda Güler için isteyeceği rakamı öğrenmek için ilk elden Real Madrid yönetimiyle görüştü. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:34
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          Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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          Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; aracı bir kişi, Real Madrid'in Arda Güler için isteyeceği rakamı öğrenmek için ilk elden Real Madrid yönetimiyle görüştü.

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          Bu aracı kişi, soruşturmayı yapan kulübün Newcastle United olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyeceğini dile getirdi.

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          Haberde, ayrıca bu kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, yarın satılır" ifadesini kullandığı belirtildi.

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          Ancak başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin böyle bir satışa sıcak bakmadığı ve Arda'nın kulübün geleceği için önemli bir değer olarak görüldüğü belirtildi.

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          Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.

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          BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR

          Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, sezon öncesi kampında herkesi büyülemeye devam ediyor.

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          Arda Güler'in kamptaki performansı İspanyol basınında da yankı bulmaya devam ediyor. Defenca Central, genç yıldızın performansından övgüyle bahsederken, "Ne Endrick ne de Modric: Sezon öncesi kampında Ancelotti'yi en çok etkileyen oyuncu Arda Güler" ifadelerini kullandı.

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          Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi; "Madrid'in teknik ekibi geçmişte sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in etkileyici bir geri dönüş yaptığına inanıyor ve bu yılın '15' (Arda Güler'in yeni forma numarası) için harika bir yıl olacağına vurgu yapıyor."

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