Arda Güler için sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
Defensa Central'in haberine göre; aracı bir kişi, Real Madrid'in Arda Güler için isteyeceği rakamı öğrenmek için ilk elden Real Madrid yönetimiyle görüştü. İşte detaylar
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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; aracı bir kişi, Real Madrid'in Arda Güler için isteyeceği rakamı öğrenmek için ilk elden Real Madrid yönetimiyle görüştü.
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Bu aracı kişi, soruşturmayı yapan kulübün Newcastle United olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyeceğini dile getirdi.
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Haberde, ayrıca bu kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, yarın satılır" ifadesini kullandığı belirtildi.
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Ancak başkan Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin böyle bir satışa sıcak bakmadığı ve Arda'nın kulübün geleceği için önemli bir değer olarak görüldüğü belirtildi.
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Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.
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BÜYÜLEMEYE DEVAM EDİYOR
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, sezon öncesi kampında herkesi büyülemeye devam ediyor.
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Arda Güler'in kamptaki performansı İspanyol basınında da yankı bulmaya devam ediyor. Defenca Central, genç yıldızın performansından övgüyle bahsederken, "Ne Endrick ne de Modric: Sezon öncesi kampında Ancelotti'yi en çok etkileyen oyuncu Arda Güler" ifadelerini kullandı.
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Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi; "Madrid'in teknik ekibi geçmişte sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in etkileyici bir geri dönüş yaptığına inanıyor ve bu yılın '15' (Arda Güler'in yeni forma numarası) için harika bir yıl olacağına vurgu yapıyor."
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