Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın Ocak-Ekim dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 76.3 arttı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.
Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.
10 OTOMOBİLDEN 7'Sİ OTOMATİK
Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti. Ekim sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.
Yılın 10 aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 68,6, satış adedi de 184 bin 218 adet olarak belirlenmişti.
Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 artış gösterdi.
ÜST SEGMENTİN TAMAMI OTOMATİK VİTES
Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.
Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D),yüzde 93 ile en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 68,8'le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment ve yüzde 56,2 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde otomatik şanzıman tipine göre adetler, paylar ve değişimler şöyle;
|OTOMATİK ŞANZIMAN
|2019 Ekim Sonu
Adet Pay
|2020 Ekim Sonu
Adet Pay
|Değişim
|A (Mini)
|603
|84,8%
|2.181
|93,0%
|261,7%
|B (Entry)
|33.546
|52,0%
|61.839
|56,2%
|84,3%
|C (Compact)
|112.908
|68,3%
|202.595
|68,8%
|79,4%
|D (Medium)
|28.224
|96,6%
|45.455
|99,8%
|61,1%
|E (Luxury)
|6.752
|100,0%
|9.968
|100,0%
|47,6%
|F (Upper Luxury)
|2.185
|100,0%
|2.787
|100,0%
|27,6%
|Toplam
|184.218
|68,6%
|324.825
|69,9%
|76,3%
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