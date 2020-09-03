Otogazda fiyat artışı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazda 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir

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