Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Şişli'de toplu taşıma aracına binen genç kadın, koridor kısmında oturdu. Bir süre sonra uyumaya başladı. Tartışmalar üzerine uyandı. Bir yolcunun sanığın telefonunu almaya çalıştığını fark etti.

FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Daha sonra sanık tarafından kendisinin fotoğraflarının çekildiğini öğrendi. Otobüse polis çağırıldı. Yapılan incelemede, Suriyeli M.O.'nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının çekilmiş fotoğrafları bulundu.

DAVA AÇILDI

Savcılık, sanık hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Sanık M.O. suçlamaları kabul etmedi. Telefonunun yeni olduğunu ve yanlışlıkla fotoğraf çektiğini söyledi.

MAHKEME 2 YIL HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme, sanık M.O.'yu "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olaydan dolayı hiçbir pişmanlık göstermediğini belirten mahkeme, cezada erteleme ve indirim uygulamadı.